До 27 и без осадков, а местами гроза – синоптики дали прогноз погоды на неделю

Ночью и утром 24 сентября в западных областях местами туман.

В Украине в последующие трое суток синоптики не прогнозируют осадков, только в Крыму, 25-26 сентября и в западных областях, а в четверг также на Житомирщине, Киевщине и Винниччине местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозам метеорологов, ночью и утром 24 сентября в западных областях местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 м/с.

Температура ночью 7-14°, в южной части до 17°, днем ​​20-27°; в Карпатах ночью 4-9°, днем ​​15-19°.

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