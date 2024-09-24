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Судей будут бесплатно обучать английскому языку – НШСУ

09:00, 24 сентября 2024
Обучение пока предлагается сделать добровольным.
Судей будут бесплатно обучать английскому языку – НШСУ
Источник фото: english.in.ua
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Национальная школа судей Украины планирует внедрить курсы английского для судей.

Об этом 23 сентября во время работы конференции «Привлекательность судейской карьеры: европейское и украинское измерения» сообщил ректор НШСУ Николай Онищук.

Как отметил ректор НШСУ, одной из проблем судейского образования в Украине является то, что в образовательных программах для украинских судей крайне мало внимания уделяется изучению иностранных языков, прежде всего, английского языка.

В НШСУ планируют исправить этот недостаток в образовательных программах и ввести пока что факультативно (т. е. дополнительно и добровольно) курсы по изучению английского языка.

«Подавляющее большинство украинских судей не говорят по-английски. Этот недостаток необходимо исправлять. Необходимо сделать так, чтобы наши судьи владели английским языком», - рассказал Николай Онищук.

Автор: Вячеслав Хрипун

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