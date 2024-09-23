Закон о деятельности религиозных организаций вступил в силу – что он предусматривает

В понедельник, 23 сентября, вступил в силу закон о деятельности религиозных организаций. Он, в частности, предполагает, что связанные с рпц религиозные организации имеют три месяца, чтобы разорвать любые связи с центром в рф.
Как отмечают в Аппарате Верховной Рады, 23 сентября также прошли слушания в Комитете гуманитарной и информационной политики по имплементации этого Закона.
Как отметил в своем докладе глава Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский, удалось эффективно защитить переходы религиозных организаций в судах. По его словам, социологические опросы свидетельствуют о том, что даже в условиях войны Украине удается обеспечивать право граждан на свободу совести.
По результатам слушаний Комитет подготовил проект Решения, в котором, в частности, рекомендует Кабмину:
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