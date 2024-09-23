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Закон о деятельности религиозных организаций вступил в силу – что он предусматривает

19:56, 23 сентября 2024
Кабмину рекомендовали рассмотреть вопрос усиления институциональной способности Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести.
Закон о деятельности религиозных организаций вступил в силу – что он предусматривает
Источник фото: rada.gov.ua
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В понедельник, 23 сентября, вступил в силу закон о деятельности религиозных организаций. Он, в частности, предполагает, что связанные с рпц религиозные организации имеют три месяца, чтобы разорвать любые связи с центром в рф.

Как отмечают в Аппарате Верховной Рады, 23 сентября также прошли слушания в Комитете гуманитарной и информационной политики по имплементации этого Закона.

Как отметил в своем докладе глава Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский, удалось эффективно защитить переходы религиозных организаций в судах. По его словам, социологические опросы свидетельствуют о том, что даже в условиях войны Украине удается обеспечивать право граждан на свободу совести.

По результатам слушаний Комитет подготовил проект Решения, в котором, в частности, рекомендует Кабмину:

  • осуществить выполнение Плана организации подготовки проектов актов и других задач, необходимых для реализации Закона Украины «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций»;
  • рассмотреть вопрос усиления институциональной способности Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести;
  • дополнительно увеличить расходы на финансирование Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести в 2025 году на сумму 17 123,5 тыс. грн.

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