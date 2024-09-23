НАБУ и САП разоблачили заместительницу прокурора Запорожской области на получении взятки в $40 тысяч

Заместительницу областного прокурора разоблачили при получении всей суммы взятки в $40 тысяч «на горячем».

Источник фото: НАБУ, САП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили о разоблачении заместительницы прокурора Запорожской области на получении неправомерной выгоды.

«НАБУ и САП в сотрудничестве с Генеральным прокурором разоблачили на получении неправомерной выгоды заместителя прокурора Запорожской области», - говорится в сообщении.

По информации следствия, должностная сторона выразила просьбу предоставить $40 тысяч за изменение подследственности в уголовном производстве, обеспечение отмены ареста имущества и непривлечение лица к уголовной ответственности.

«При получении всей суммы взятки ее разоблачили "на горячем"», - отметили в НАБУ.

Сообщается, что решается вопрос о задержании и сообщении о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Отметим, что в пресс-релизе НАБУ и в пресс-релизе САП говорится о женщине-заместительнице областного прокурора. По данным сайта Запорожской областной прокуратуры заместителем руководителя является, в частности, Наталья Максименко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.