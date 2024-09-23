Практика судов
  1. В Украине

НАБУ и САП разоблачили заместительницу прокурора Запорожской области на получении взятки в $40 тысяч

19:38, 23 сентября 2024
Заместительницу областного прокурора разоблачили при получении всей суммы взятки в $40 тысяч «на горячем».
НАБУ и САП разоблачили заместительницу прокурора Запорожской области на получении взятки в $40 тысяч
Источник фото: НАБУ, САП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили о разоблачении заместительницы прокурора Запорожской области на получении неправомерной выгоды.

«НАБУ и САП в сотрудничестве с Генеральным прокурором разоблачили на получении неправомерной выгоды заместителя прокурора Запорожской области», - говорится в сообщении.

По информации следствия, должностная сторона выразила просьбу предоставить $40 тысяч за изменение подследственности в уголовном производстве, обеспечение отмены ареста имущества и непривлечение лица к уголовной ответственности.

«При получении всей суммы взятки ее разоблачили "на горячем"», - отметили в НАБУ.

Сообщается, что решается вопрос о задержании и сообщении о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Отметим, что в пресс-релизе НАБУ и в пресс-релизе САП говорится о женщине-заместительнице областного прокурора. По данным сайта Запорожской областной прокуратуры заместителем руководителя является, в частности, Наталья Максименко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина

Елена Кузьмишина была единственным кандидатом на должность председателя Шестого ААС.

Размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции в Верховной Раде охарактеризовали как катастрофу

В парламенте сообщили, что размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции уже не удовлетворяет потребности судей.

Мобилизация ограниченно годных до 25 лет официально остановилась – народный депутат

Однако директива об остановке мобилизации до 25 лет не опубликована.

Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению – Гончаренко о новой директиве

Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что новая директива позволяет мобилизацию мужчин до 50 лет, а старше – только по отдельному распоряжению.

Привлекательность профессии судьи первой инстанции с точки зрения заработной платы проигрывает даже государственному сектору – ВККС

В ВККС размышляют, как сделать отбор на должности судей судов первой инстанции привлекательным для юристов-профессионалов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва