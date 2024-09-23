НАБУ і САП викрили заступницю прокурора Запорізької області на одержанні хабаря в $40 тисяч

Заступницю обласного прокурора викрили під час одержання усієї суми хабаря в $40 тисяч «на гарячому».

Джерело фото: НАБУ, САП

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У Національному антикорупційному бюро України повідомили про викриття заступниці прокурора Запорізької області на одержанні неправомірної вигоди.

«НАБУ і САП у співпраці з Генеральним прокурором викрили на одержанні неправомірної вигоди заступника прокурора Запорізької області», - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тисяч за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

«Під час одержання усієї суми хабаря її викрили "на гарячому"», - зазначили у НАБУ.

Повідомляється, що вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Зазначимо, що в пресрелізі НАБУ та у пресрелізі САП йдеться про жінку-заступницю обласного прокурора. Наразі за даними сайту Запорізької обласної прокуратури заступником керівника є, зокрема, Наталя Максименко.

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