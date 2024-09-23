Закон щодо діяльності релігійних організацій набув чинності – що він передбачає

У понеділок, 23 вересня, набув чинності закон щодо діяльності релігійних організацій. Він, зокрема, передбачає, що пов’язані з рпц релігійні організації мають три місяці, щоб розірвати будь-які зв’язки з центром у рф.
Як зазначають у Апараті Верховної Ради, 23 вересня також відбулись слухання у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики щодо імплементації цього Закону.
Як зазначив у своїй доповіді голова Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, вдалось ефективно захистити переходи релігійних організацій в судах. За його словами, соціологічні опитування свідчать, що навіть в умовах війни Україні вдається забезпечувати право громадян на свободу совісті.
За результатами слухань Комітет підготував проєкт Рішення, в якому, зокрема, рекомендує Кабміну:
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