Закон щодо діяльності релігійних організацій набув чинності – що він передбачає

Кабміну рекомендували розглянути питання посилення інституційної спроможності Держслужби України з етнополітики та свободи совісті.

Джерело фото: rada.gov.ua

У понеділок, 23 вересня, набув чинності закон щодо діяльності релігійних організацій. Він, зокрема, передбачає, що пов’язані з рпц релігійні організації мають три місяці, щоб розірвати будь-які зв’язки з центром у рф.

Як зазначають у Апараті Верховної Ради, 23 вересня також відбулись слухання у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики щодо імплементації цього Закону.

Як зазначив у своїй доповіді голова Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, вдалось ефективно захистити переходи релігійних організацій в судах. За його словами, соціологічні опитування свідчать, що навіть в умовах війни Україні вдається забезпечувати право громадян на свободу совісті.

За результатами слухань Комітет підготував проєкт Рішення, в якому, зокрема, рекомендує Кабміну:

здійснити виконання Плану організації підготовки проєктів актів та інших завдань, необхідних для реалізації Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій»;

розглянути питання посилення інституційної спроможності Державної служби України з етнополітики та свободи совісті;

додатково збільшити видатки на фінансування Державної служби України з етнополітики та свободи совісті у 2025 році у сумі 17 123,5 тис. грн.

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