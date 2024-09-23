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Закон щодо діяльності релігійних організацій набув чинності – що він передбачає

19:56, 23 вересня 2024
Кабміну рекомендували розглянути питання посилення інституційної спроможності Держслужби України з етнополітики та свободи совісті.
Закон щодо діяльності релігійних організацій набув чинності – що він передбачає
Джерело фото: rada.gov.ua
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У понеділок, 23 вересня, набув чинності закон щодо діяльності релігійних організацій. Він, зокрема, передбачає, що пов’язані з рпц релігійні організації мають три місяці, щоб розірвати будь-які зв’язки з центром у рф.

Як зазначають у Апараті Верховної Ради, 23 вересня також відбулись слухання у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики щодо імплементації цього Закону.

Як зазначив у своїй доповіді голова Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, вдалось ефективно захистити переходи релігійних організацій в судах. За його словами, соціологічні опитування свідчать, що навіть в умовах війни Україні вдається забезпечувати право громадян на свободу совісті.

За результатами слухань Комітет підготував проєкт Рішення, в якому, зокрема, рекомендує Кабміну:

  • здійснити виконання Плану організації підготовки проєктів актів та інших завдань, необхідних для реалізації Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій»;
  • розглянути питання посилення інституційної спроможності Державної служби України з етнополітики та свободи совісті;
  • додатково збільшити видатки на фінансування Державної служби України з етнополітики та свободи совісті у 2025 році у сумі 17 123,5 тис. грн.

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