Суддів безкоштовно навчатимуть англійської мови – НШСУ

Навчання поки що пропонується зробити добровільним.

Джерело фото: english.in.ua

Національна школа суддів України планує запровадити курси англійської мови для суддів.

Про це 23 вересня під час роботи конференції «Привабливість суддівської кар’єри: європейській та українській виміри» повідомив ректор НШСУ Микола Оніщук.

Як зазначив ректор НШСУ, однією з проблем суддівської освіти в Україні є те, що в освітніх програмах для українських суддів вкрай мало уваги приділяється вивченню іноземних мов, перш за все англійської мови.

У НШСУ планують виправити цей недолік в освітніх програмах та запровадити, поки що факультативно (тобто додатково та добровільно) курси з вивчення англійської мови.

«Переважна більшість українських суддів не говорять англійською. Цей недолік необхідно виправляти. Необхідно зробити так, щоб наші судді володіли англійською мовою», - розповів Микола Оніщук.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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