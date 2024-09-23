Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в США

Пока никаких официальных деталей неизвестно.

Источник фото: СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в США встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщают в СМИ.

Детали встречи пока неизвестны.

Напомним, что ранее Олаф Шольц заявил, что его страна не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

В свою очередь бывший британский премьер-министр Борис Джонсон раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца из-за того, что он заявил, что Германия не будет передавать Украине крылатые ракеты Taurus.

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