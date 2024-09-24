У Києві протягом двох днів обмежать рух транспорту вулицею Дашкевича

Рух обмежать на ділянці від проспекту Алішера Навої в напрямку вулиці Сулеймана Стальського.

У Києві обмежать рух вулицею Остафія Дашкевича на ділянці від проспекту Алішера Навої в напрямку вулиці Сулеймана Стальського.

Як пишуть у КМДА, таке обмеження руху діятиме 24 та 25 вересня з 8:00 до 20:00.

За інформацією КК «Київавтодор», на цій ділянці вулиці дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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