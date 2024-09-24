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Необхідно запровадити інститут наставництва для новопризначених суддів – НШСУ

10:00, 24 вересня 2024
У Національній школі суддів придумали, як підвищити ефективність роботи суддів, які були щойно призначені на посади.
Необхідно запровадити інститут наставництва для новопризначених суддів – НШСУ
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У Національній школі суддів України повідомили, що придумали спосіб, як зробити так, щоб професійна діяльність новопризначених суддів була більш ефективною.

«Ми хочемо запровадити інститут наставництва для новопризначених суддів, які не мають досвіду здійснення правосуддя. Наставниками будуть діючі судді», - повідомив 23 вересня під час роботи конференції «Привабливість суддівської кар’єри: європейській та українській виміри» ректор НШСУ Микола Оніщук.

Як додав ректор НШСУ, для суддів, які планують стати наставниками, будуть встановлені конкретні кваліфікаційні вимоги.

Також, судді, які захочуть стати наставниками, будуть проходити спеціальну підготовку з наставництва в НШСУ, яка буде включати курси з психології, комунікації, планування, взаємодії тощо.

Строк дії наставництва над новопризначеним суддею запропоновано визначити у три роки.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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