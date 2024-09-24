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У Києві ДСНС протягом тижня 28 разів виїжджала на ліквідацію пожеж в природних екосистемах

11:41, 24 вересня 2024
Рятувальники ліквідували 97 пожеж.
У Києві ДСНС протягом тижня 28 разів виїжджала на ліквідацію пожеж в природних екосистемах
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За минулий тиждень, рятувальники столиці здійснили 181 виїзд на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, 28 разів бійці виїжджали на ліквідацію пожеж в природних екосистемах.

«Ліквідовано 97 пожеж, 28 з яких, в природних екосистемах. Врятовано 12 осіб. 1 людина, на жаль, загинула», - повідомили у ДСНС.

Громадянам нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки як вдома, так і на природі: випалювання сухостою може призвести до серйозних наслідків як для природи, так і для людей.

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