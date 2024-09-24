В Киеве ГСЧС в течение недели 28 раз выезжала на ликвидацию пожаров в природных экосистемах

Спасатели ликвидировали 97 пожаров.

За прошедшую неделю спасатели столицы совершили 181 выезд на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве, 28 раз бойцы выезжали на ликвидацию пожаров в природных экосистемах.

«Ликвидировано 97 пожаров, 28 из которых в природных экосистемах. Спасены 12 человек. 1 человек, к сожалению, погиб», - сообщили в ГСЧС.

Гражданам напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности как дома, так и на природе: выжигание сухостоя может привести к серьезным последствиям как для природы, так и для людей.

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