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Необходимо внедрить институт наставничества для новоназначенных судей – НШСУ

10:00, 24 сентября 2024
В Национальной школе судей придумали, как повысить эффективность работы судей, только что назначенных на должности.
Необходимо внедрить институт наставничества для новоназначенных судей – НШСУ
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В Национальной школе судей Украины сообщили, что придумали способ, как сделать так, чтобы профессиональная деятельность новоназначенных судей была более эффективной.

«Мы хотим внедрить институт наставничества для новоназначенных судей, не имеющих опыта осуществления правосудия. Наставниками будут действующие судьи», - сообщил 23 сентября во время работы конференции «Привлекательность судейской карьеры: европейское и украинское измерения» ректор НШСУ Николай Онищук.

Как добавил ректор НШСУ, для судей, планирующих стать наставниками, будут установлены конкретные квалификационные требования.

Также, судьи, которые захотят стать наставниками, будут проходить специальную подготовку по наставничеству в НШСУ, которая будет включать курсы психологии, коммуникации, планирования, взаимодействия и т. д.

Срок действия наставничества над новоназначенным судьей предложено определить в три года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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