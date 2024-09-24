В Киеве в течение двух дней ограничат движение транспорта по улице Дашкевича

Движение ограничат на участке от проспекта Алишера Навои в направлении улицы Сулеймана Стальского.

В Киеве ограничат движение по улице Остафия Дашкевича на участке от проспекта Алишера Навои в направлении улицы Сулеймана Стальского.

Как пишут в КГГА, такое ограничение движения будет действовать 24 и 25 сентября с 8:00 до 20:00.

По информации КК «Киевавтодор», на этом участке улицы дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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