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В Киеве в течение двух дней ограничат движение транспорта по улице Дашкевича

08:03, 24 сентября 2024
Движение ограничат на участке от проспекта Алишера Навои в направлении улицы Сулеймана Стальского.
В Киеве в течение двух дней ограничат движение транспорта по улице Дашкевича
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В Киеве ограничат движение по улице Остафия Дашкевича на участке от проспекта Алишера Навои в направлении улицы Сулеймана Стальского.

Как пишут в КГГА, такое ограничение движения будет действовать 24 и 25 сентября с 8:00 до 20:00.

По информации КК «Киевавтодор», на этом участке улицы дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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