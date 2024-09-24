Строительство метро на Виноградарь обойдется Киеву на 8 млрд дороже – результаты аудита

Из-за недобропорядочности подрядчика строительство метро на Виноградарь задерживается и дорожает, цена выросла до 14 миллиардов.

Фото: «Киевметропроект»

Восстановление строительства метро на Виноградарь в Киеве обойдется городскому бюджету на 8 миллиардов гривен дороже, чем планировалось ранее. Об этом говорится в отчете Государственной аудиторской службы Украины по результатам проверки финансовой деятельности КП «Киевский метрополитен».

Согласно данным аудита, из-за действий недобросовестного подрядчика «Киевметрострой» и отсутствия надлежащего контроля со стороны столичной власти, проект задерживается и значительно подорожал. Долг компании превысил 4 миллиарда гривен, а дополнительные расходы выросли до 8 миллиардов.

Аудиторы выяснили, что вместо выполнения строительных работ, подрядчик использовал часть авансовых средств для депозитных операций, а также на оплату консультационных и других услуг, оставив строительство без надлежащего финансирования. В результате, метрополитен перечислил еще 1,41 млрд грн в декабре 2019 года, из которых на работы потрачено лишь 44,1 млн грн.

Сейчас, из-за задержки и неэффективного использования средств, завершение строительства будет стоить городу почти 14 миллиардов гривен, что в 2,5 раза превышает первоначальную стоимость.

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