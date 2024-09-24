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24 сентября – какой сегодня праздник и главные события

09:17, 24 сентября 2024
24 сентября Всемирный день исследований рака.
24 сентября – какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: WestNews
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24 сентября мир отмечает сразу несколько важных дат: Всемирный день исследований рака, Международный день караванщика, Всемирный день против патентов на программное обеспечение и День незапланированных безумств.

Для православных украинцев это также день чествования памяти святой первомученицы Теклы по новому церковному календарю. Именины празднуют Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей и Степан.

Памятные события 24 сентября:

- 1852 год: француз Анри Жиффар совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем.

- 1869 год: на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золота, известная как «черная пятница».

- 1960 год: в США спустили на воду первый атомный авианосец «Энтерпрайз».

- 1989 год: папа Иоанн Павел II публично извинился перед Галилеем и вернул ему «право быть законным сыном церкви».

- 1993 год: Министерство юстиции Украины зарегистрировало Организацию Украинских Националистов (ОУН), возглавляемую Николаем Плавьюком.

- 1995 год: Украина отказалась от предложения Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и Россией.

- 1998 год: в Лионе впервые провели трансплантацию руки.

- 2004 год: во время президентской кампании в Украине в Ивано-Франковске на Виктора Януковича совершено так называемое «яичное покушение».

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