24 сентября – какой сегодня праздник и главные события

24 сентября мир отмечает сразу несколько важных дат: Всемирный день исследований рака, Международный день караванщика, Всемирный день против патентов на программное обеспечение и День незапланированных безумств.
Для православных украинцев это также день чествования памяти святой первомученицы Теклы по новому церковному календарю. Именины празднуют Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Павел, Сергей и Степан.
Памятные события 24 сентября:
- 1852 год: француз Анри Жиффар совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем.
- 1869 год: на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золота, известная как «черная пятница».
- 1960 год: в США спустили на воду первый атомный авианосец «Энтерпрайз».
- 1989 год: папа Иоанн Павел II публично извинился перед Галилеем и вернул ему «право быть законным сыном церкви».
- 1993 год: Министерство юстиции Украины зарегистрировало Организацию Украинских Националистов (ОУН), возглавляемую Николаем Плавьюком.
- 1995 год: Украина отказалась от предложения Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и Россией.
- 1998 год: в Лионе впервые провели трансплантацию руки.
- 2004 год: во время президентской кампании в Украине в Ивано-Франковске на Виктора Януковича совершено так называемое «яичное покушение».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.