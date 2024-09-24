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Рішучі дії партнерів можуть змусити росію до миру наступного року, – Володимир Зеленський

10:29, 24 вересня 2024
Президент України закликав до рішучих дій для завершення агресії рф на зустрічі із делегацією Конгресу США.
Рішучі дії партнерів можуть змусити росію до миру наступного року, – Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів, до складу якої увійшли сенатори Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та конгресмен Грегорі Мікс. Про це Президент розповів у своєму дописі в соцмережах.

Під час зустрічі він висловив вдячність за їхню підтримку України та поінформував делегацію про поточну безпекову ситуацію в країні, а також про перспективи на наступний рік і можливі дії росії.

«Рішучі дії зараз можуть прискорити справедливе завершення російської агресії проти України наступного року. Наш План перемоги допоможе на практиці примістити росію до миру», – зазначив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що американське лідерство має критично важливе значення для захисту свободи у світі. «Я вдячний Конгресу США, обом партіям і палатам за їхню непохитну відданість цій справі», – додав Президент.

Зеленський також відзначив важливість підтримки з боку Конгресу та всіх друзів свободи. «Ми цінуємо підтримку з боку Конгресу США та всіх друзів свободи в обох палатах – Сенаті й Палаті представників, – які щиро цінують захист життя і розуміють, наскільки важливо всім нам бути сильними – Україні, Сполученим Штатам та всім нашим партнерам», – сказав він.

Президент України також зазначив, що з нетерпінням чекає на свої зустрічі у Вашингтоні, де планує представити План перемоги Президенту Джо Байдену, а також зустрітися з обома кандидатами у Президенти США.

Як раніше повідомлялося, Володимир Зеленський також обговорив План перемоги з делегацією Конгресу США.

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