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Стало відомо, коли Алла Олійник складе присягу судді КСУ

10:47, 24 вересня 2024
18 вересня Аллу Олійник призначено суддею Конституційного Суду України за квотою з’їзду суддів України.
Стало відомо, коли Алла Олійник складе присягу судді КСУ
Фото: supreme.court.gov.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», суддю Верховного Суду Аллу Олійник обрали суддею Конституційного Суду.

25 вересня суддя Конституційного Суду України Алла Олійник складе присягу на спеціальному пленарному засіданні КСУ. Про це повідомив офіційний сайт Конституційного Суду України.

Олійник Алла Сергіївна – висококваліфікований юрист, кандидат юридичних наук, доцент. Має стаж роботи в галузі права більш ніж 30 років, з них понад 23 роки – на посадах судді судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Обіймала посади судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Із 2014 до 2017 року була членом Вищої ради юстиції (нині Вища рада правосуддя).

Дорадча група експертів встановила відповідність Алли Олійник критеріям високих моральних якостей і рівня компетентності в галузі права. За результатами голосування 18 вересня 2024 року Аллу Олійник призначено суддею Конституційного Суду України за квотою з’їзду суддів України.

Нагадаємо, які питання задавали делегати Аллі Олійник, можна прочитати у текстовій трансляції «Судово-юридичної газети».

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