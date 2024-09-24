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«Це вписується в політику путіна», – Дуда засудив заяву міністра оборони Польщі щодо вступу України до ЄС

13:11, 24 вересня 2024
Волинське питання не повинно бути перешкодою для інтеграції України в ЄС, – Анджей Дуда.
«Це вписується в політику путіна», – Дуда засудив заяву міністра оборони Польщі щодо вступу України до ЄС
Джерело фото: PAP
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Президент Польщі Анджей Дуда висловив критичну позицію щодо коментарів міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша про те, що Україні не слід очікувати вступу до Європейського Союзу, якщо не буде вирішено «Волинське питання». Про це Дуда заявив в інтерв'ю для Polsat News, повідомляє Rzeczpospolita.

Дуда зазначив, що прагне уникати створення напруженості між Варшавою та Києвом. Він підкреслив, що обговорював з президентом України Володимиром Зеленським питання Волинської трагедії, зокрема, відвідування Луцька для вшанування пам'яті жертв цієї події.

Президент Польщі акцентував на важливості пошуку порозуміння в усіх складних питаннях, включаючи історичні, і засудив ідею про те, що це питання може стати перешкодою для інтеграції України з ЄС.

«путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію в ЄС. Якщо хтось у зв'язку з цим говорить, що він збирається заблокувати доступ України до Європейського Союзу, то він йде в руслі політики володимира путіна. Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви. Це складні питання, в тому числі і для самих українців, які треба враховувати, які роками замовчувалися», — підкреслив Дуда.

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