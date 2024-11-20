SpaceX в шестой раз испытала ракетную систему Starship — за запуском наблюдали Трамп с Маском

Трамп полетел в Техас, чтобы посмотреть, как SpaceX Маска запустит ракету Starship вблизи границы с Мексикой.

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Об этом сообщает Reuters.

Ракетная система высотой около 122 метров, предназначенная для высадки астронавтов на Луну и переправки экипажей на Марс, стартовала с площадки SpaceX в Бока-Чика, штат Техас.

Космический аппарат без экипажа был отправлен на пути к падению в Индийском океане, а ракета-носитель вернулась на Землю менее чем через семь минут.

На стартовой площадке компании в Техасе также присутствовал избранный президент США Дональд Трамп.

Reuters отмечает, что участие Трампа в запуске Starship свидетельствует об углублении альянса с Маском, который получит выгоду от победы Трампа на выборах, а миллиардер, как ожидается, будет чрезвычайно влиять, чтобы помочь своим компаниям и обеспечить благоприятное отношение со стороны властей.

Также издание указывает, что SpaceX надеется на скорый прогресс в разработке Starship во время второй каденции Трампа.

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