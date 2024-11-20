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SpaseX ушосте випробувала ракетну систему Starship — за запуском спостерігали Трамп із Маском

08:30, 20 листопада 2024
Трамп полетів до Техасу, щоб подивитися, як SpaceX Маска запустить ракету Starship поблизу кордону з Мексикою.
SpaseX ушосте випробувала ракетну систему Starship — за запуском спостерігали Трамп із Маском
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Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування ракети-носія з прототипом космічного корабля Starship. Про це повідомляє Reuters.

Ракетна система заввишки близько 122 метри, призначена для висадки астронавтів на Місяць і переправлення екіпажів на Марс, стартувала з майданчика SpaceX в Бока-Чіка, штат Техас.

Космічний апарат без екіпажу був відправлений на шляху до падіння в Індійському океані, а ракета-носій повернулася на Землю менш ніж через сім хвилин.

На стартовому майданчику компанії в Техасі також був присутній обраний президент США Дональд Трамп.

Reuters зазначає, що участь Трампа у запуску Starship свідчить про поглиблення альянсу з Маском, який отримає вигоду від перемоги Трампа на виборах, а мільярдер, як очікується, матиме надзвичайний вплив, щоб допомогти своїм компаніям і забезпечити сприятливе ставлення з боку влади.

Також видання вказує, що SpaceX сподівається на швидкий прогрес у розробці Starship під час другої каденції Трампа.

 

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Дональд Трамп Ілон Маск

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