SpaseX ушосте випробувала ракетну систему Starship — за запуском спостерігали Трамп із Маском

Трамп полетів до Техасу, щоб подивитися, як SpaceX Маска запустить ракету Starship поблизу кордону з Мексикою.

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування ракети-носія з прототипом космічного корабля Starship. Про це повідомляє Reuters.

Ракетна система заввишки близько 122 метри, призначена для висадки астронавтів на Місяць і переправлення екіпажів на Марс, стартувала з майданчика SpaceX в Бока-Чіка, штат Техас.

Космічний апарат без екіпажу був відправлений на шляху до падіння в Індійському океані, а ракета-носій повернулася на Землю менш ніж через сім хвилин.

На стартовому майданчику компанії в Техасі також був присутній обраний президент США Дональд Трамп.

Reuters зазначає, що участь Трампа у запуску Starship свідчить про поглиблення альянсу з Маском, який отримає вигоду від перемоги Трампа на виборах, а мільярдер, як очікується, матиме надзвичайний вплив, щоб допомогти своїм компаніям і забезпечити сприятливе ставлення з боку влади.

Також видання вказує, що SpaceX сподівається на швидкий прогрес у розробці Starship під час другої каденції Трампа.

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