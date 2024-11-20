Єврокомісія констатувала ріст погроз і переслідування журналістів в Україні: як бездіяльність прокуратури загрожує вступу до ЄС

Бездіяльність прокуратури і зокрема Офісу Генпрокурора у питанні розслідування тиску правоохоронців на редакції медіа безпосередньо загрожує переговорам України про вступ до ЄС.

Святослав Пограничний

шеф-редактор «Судово-юридичної газети», доктор філософії в сфері права

«З 2023 року зросла кількість повідомлень про тиск на організації громадянського суспільства та журналістів-розслідувачів» – це не просто статистика, а дуже тривожний дзвінок для України, адже відповідна констатація факту безпосередньо міститься у Звіті Європейської комісії від 30 жовтня 2024 року щодо прогресу України на шляху до ЄС.

В цьому Звіті детально описані всі проблеми, які заважають рухатися нашій державі у бік цивілізованого світу.

Як зазначає Єврокомісія, «серед них – погрози та залякування журналістів, працівників ЗМІ, громадських активістів та адвокатів, що викликає серйозне занепокоєння».

«У відповідь Нацполіція та СБУ почали розслідування, а представники влади виступили з публічним осудом та заявляли про швидке та неупереджене розслідування.

Потрібні будуть постійні подальші дії, щоб притягнути винних до відповідальності (за ці нещодавні напади та подібні, давніші), разом із заходами для посилення існуючих механізмів захисту активістів громадянського суспільства від такого тиску» - підкреслює Єврокомісія.

Фактично ця констатація, на жаль, означає, що Україна не досягла жодного прогресу в питанні забезпечення захисту журналістів від спроб правоохоронців втручатися в їх роботу. Адже про випадки тиску на журналістів-розслідувачів з боку правоохоронців, безпідставного стеження за редакціями було відомо ще на початку поточного року.

Про необхідність детального розслідування і недопустимість тиску на журналістів тоді заявив і Президент Володимир Зеленський.

Однак вже спливає рік – а віз і нині там.

Це викликає питання – чи відчувають відповідальність правоохоронці та прокуратура за те, що можуть своєю бездіяльністю просто перекреслити всі надії людей на інтеграцію до ЄС? Адже мрія належати до європейської сім’ї та дотримання демократичних цінностей – у тому числі за це українці щодня віддають своє життя та здоров’я, боронячи рідну землю.

Слід зазначити, що нещодавно Україна завершила процес оцінки законодавства за Кластером 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals). Цей кластер Fundamentals має ключовий статус у переговорному процесі – він «відкривається» першим і «закривається» останнім під час перемовин після того, як будуть закриті переговори за усіма іншими кластерами.

Тобто, від оцінки того, як Україна виконує свої зобов’язання в сфері Основ, буде залежати як відкриття повноцінних перемовин, так і їх завершення.

При цьому до цього кластеру «Основи процесу вступу до ЄС» разом з належним функціонуванням судової системи і боротьбою з корупцією відноситься свобода слова.

Як прямо вказала Єврокомісія у своєму Звіті стосовно прогресу України на шляху до ЄС від 30 жовтня 2024 року, її рекомендації «залишаються в силі». Буквально це означає, що вони повинні виконуватися, але поки не виконані. І в разі їх невиконання – про шлях до ЄС можна забути.

Так, дослівно, у Звіті Єврокомісії вказано, що «у наступному році Україні, зокрема, необхідно:

забезпечувати безпеку та незалежність журналістів та повагу до їх ролі в публічній інформації; і швидко розслідувати всі випадки залякування та переслідування щодо них;

забезпечити достатнє фінансування суспільного мовника, яке б дозволило незалежним суспільним ЗМІ виконувати свою роль, закріплену в законодавстві України;

продовжувати свої зусилля щодо підтримки та поступового відновлення прозорого, плюралістичного та незалежного медіаландшафту, забезпечуючи, щоб обмеження, накладені з міркувань безпеки, відповідали ключовим правам та інтересам суспільства, таким як доступ до інформації та свобода ЗМІ».

Отже, якщо українська прокуратура і надалі буде дистанціюватися від цієї проблеми, безпосередньо констатованої Єврокомісією для України, і займати «позицію Почекуна», то розплачуватися за це доведеться всьому державному механізму.

Можливо, у прокуратурі дійсно продовжують чекати, доки про відповідне доручення знов нагадає особисто Президент України, втім, тоді не варто дивуватися, чому прогрес України на шляху до ЄС може бути заморожений.

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