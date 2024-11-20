Еврокомиссия констатировала рост угроз и преследования журналистов в Украине: как бездействие прокуратуры угрожает вступлению в ЕС

Бездействие прокуратуры и в частности Офиса Генпрокурора в вопросе расследования давления правоохранителей на редакции медиа напрямую угрожает переговорам Украины о вступлении в ЕС.

Святослав Пограничный

шеф-редактор «Судебно-юридической газеты», доктор философии в области права

«С 2023 года выросло количество сообщений о давлении на организации гражданского общества и журналистов-расследователей» – это не просто статистика, а очень тревожный звонок для Украины, ведь соответствующая констатация факта непосредственно содержится в Отчете Европейской комиссии от 30 октября 2024 о прогрессе Украины на пути в ЕС.

В этом Отчете подробно описаны все проблемы, мешающие двигаться нашему государству в сторону цивилизованного мира.

Как отмечает Еврокомиссия, «среди них – угрозы и запугивание журналистов, работников СМИ, общественных активистов и адвокатов, что вызывает серьезную обеспокоенность».

«В ответ Нацполиция и СБУ начали расследование, а представители власти выступили с публичным осуждением и заявляли о скором и беспристрастном расследовании.

Потребуются постоянные дальнейшие действия, чтобы привлечь виновных к ответственности (за эти недавние нападения и подобные, более давние), вместе с мерами по усилению существующих механизмов защиты активистов гражданского общества от такого давления» - подчеркивает Еврокомиссия.

Фактически эта констатация, к сожалению, означает, что Украина не достигла никакого прогресса в вопросе обеспечения защиты журналистов от попыток правоохранителей вмешиваться в их работу. Ведь о случаях давления на журналистов-расследователей со стороны правоохранителей, безосновательной слежки за редакциями было известно еще в начале текущего года.

О необходимости детального расследования и недопустимости давления на журналистов тогда заявил и Президент Владимир Зеленский.

Однако уже проходит год – а воз и ныне там.

Это вызывает вопрос – чувствуют ли ответственность правоохранители и прокуратура за то, что могут своим бездействием просто перечеркнуть все надежды людей на интеграцию в ЕС? Ведь мечта принадлежать к европейской семье и соблюдение демократических ценностей – в том числе за это украинцы каждый день отдают свою жизнь и здоровье, защищая родную землю.

Следует отметить, что недавно Украина завершила процесс оценки законодательства по Кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС» (Fundamentals). Этот кластер Fundamentals имеет ключевой статус в переговорном процессе – он открывается первым и закрывается последним во время переговоров после того, как будут закрыты переговоры по всем остальным кластерам.

То есть от оценки того, как Украина выполняет свои обязательства в сфере Основ, будет зависеть как открытие полноценных переговоров, так и их завершение.

При этом к этому кластеру «Основы процесса вступления в ЕС» вместе с надлежащим функционированием судебной системы и борьбой с коррупцией относится свобода слова.

Как прямо указала Еврокомиссия в своем Отчете по поводу прогресса Украины на пути в ЕС от 30 октября 2024 года, ее рекомендации «остаются в силе». Буквально это означает, что они должны выполняться, но пока не исполнены. И в случае их невыполнения – о пути в ЕС можно забыть.

Так, дословно, в Отчете Еврокомиссии указано, что «в следующем году Украине, в частности, необходимо:

обеспечивать безопасность и независимость журналистов и уважение их роли в публичной информации; и быстро расследовать все случаи устрашения и преследования по ним;

обеспечить достаточное финансирование общественного вещателя, которое позволило бы независимым общественным СМИ выполнять свою роль, закрепленную в законодательстве Украины;

продолжать свои усилия по поддержке и постепенному восстановлению прозрачного, плюралистического и независимого медиаландшафта, обеспечивая, чтобы ограничения, наложенные из соображений безопасности, отвечали ключевым правам и интересам общества, таким как доступ к информации и свобода СМИ».

Следовательно, если украинская прокуратура и дальше будет дистанцироваться от этой проблемы, непосредственно констатированной Еврокомиссией для Украины, и занимать «позицию Ждуна», то расплачиваться за это придется всему государственному механизму.

Возможно, в прокуратуре действительно продолжают ждать, пока о соответствующем поручении вновь напомнит лично Президент Украины, однако тогда не стоит удивляться, почему прогресс Украины на пути в ЕС может быть заморожен.

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