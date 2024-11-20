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Глава Пентагону Остін пояснив, чому США вирішили поставити Україні протипіхотні міни

20:07, 20 листопада 2024
Ллойд Остін заявив, що рішення США надати Україні протипіхотні міни викликане зміною тактики Росії на передовій.
Глава Пентагону Остін пояснив, чому США вирішили поставити Україні протипіхотні міни
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Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Україні будуть надані протипіхотні міни. Він зазначив, що таке рішення зумовлене змінами в тактиці російських сил на фронті. Про це повідомляє CNN.

«Оскільки росіяни не досягли успіху у своїх бойових діях, вони трохи змінили свою тактику. Вони більше не йдуть механізованими силами. Вони наступають пішими силами, які здатні близько підійти та прокласти шлях для механізованих сил», – пояснив Остін.

Тому, додав він, ЗСУ потрібне озброєння, яке може допомогти сповільнити ці зусилля.

США очікують, що Україна використовуватиме протипіхотні міни для зміцнення оборонних ліній на своїй території, а не як наступальний потенціал у росії.

США також отримали запевнення, що Україна зробить все можливе для зменшення ризиків для мирних жителів під час використання мін.

Раніше ми писали, що Джо Байден дозволив постачати України протипіхотні міни, які самознищуються.

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США

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