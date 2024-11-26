МВД и Минюст утвердили изменения во исполнение решений судов об ограничении нарушителей военного учета в праве вождения авто

Установление временного ограничения в праве управления транспортными средствами – МВД и Минюст внесли изменения в порядок взаимодействия для выполнения решений судов по уклонистам.

Лицо, уклоняющееся от воинского долга и нарушающее закон о мобилизации, можно не только оштрафовать и арестовать его имущество в случае неуплаты штрафов, осудить по уголовному законодательству, но и ограничить в праве вождения авто.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законом об усилении мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, предусмотрена новелла в виде наложения на уклоняющихся от воинского долга временного ограничения в праве управления автомобилем. Соответствующие изменения были внесены в Кодекс административного судопроизводства (КАСУ). Ранее «Судебно-юридическая газета» уже описывала, как суды будут рассматривать дела по искам ТЦК.

После того, как суд удовлетворяет иск ТЦК и решение вступает в силу, постановление об открытии исполнительного производства по принудительному исполнению решения суда о временном ограничении гражданина в праве управления транспортным средством не позднее следующего рабочего дня со дня его вынесения направляется органам Национальной полиции для применения к лицу временному ограничение в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Во исполнение этой нормы закона МВД и Минюст общим приказом 710/3016/5, зарегистрированным в Минюсте 7 ноября, внесли изменения в Порядок взаимодействия Министерства внутренних дел, Национальной полиции Украины и органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов. Изменения направлены во исполнение закона об усилении мобилизации 3633-IX относительно выполнения решений судов о временном ограничении нарушителей законодательства о военном учете и мобилизации в праве управлять авто.

Так, этим приказом внесены изменения в порядок взаимодействия, в соответствии с которыми мотивированное постановление об установлении временного ограничения должника в праве управления транспортными средствами, постановление об открытии исполнительного производства по принудительному исполнению решения суда о временном ограничении гражданина Украины в праве управления транспортным средством при мобилизации направляется в Единую информационную систему МВД (ЕИС) в электронном виде с использованием КЭП государственного исполнителя, вынесшего соответствующее постановление, через АСИП (Автоматизированную систему исполнительных производств).

Временное ограничение прекращается по постановлению государственного исполнителя в случае окончания исполнительного производства по п. 21 ч. 1 статьи 39 Закона, а именно исполнение или отзыв требования ТЦК в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отмена решения суда о временном ограничении гражданина Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации, если исполнительное производство начато по такому решению.

Отметим, что если лицо после применения к нему ограничения в праве управления авто будет управлять авто, то оно будет совершать административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами). За это нарушение предусмотрено взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком от 3 до 6 месяцев.

Повторное нарушение влечет наложение штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 7 лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

ГП «Национальные информационные системы» вместе с Департаментом ГИС Минюста, Департаментом информатизации МВД, ГЦС МВД и Национальной полицией в 3-месячный срок поручено обеспечить подготовку и утверждение изменений в протоколы обмена информацией.

Ранее, 22 октября, Кабмин постановлением №1217 внес изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, которыми ввел электронное информационное взаимодействие между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД. Как писала «Судебно-юридическая газета», судя по содержанию изменений, речь идет об упрощении для ТЦК доказывания в суде факта невозможности доставить лицо, чтобы применить к нему отдельную меру – временное ограничение в праве управления автомобилем.

Автор: Наталя Мамченко

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