Таміла Ташева підтвердила, що йде працювати у Верховну Раду

Найближчим часом вона перейде працювати до Верховної Ради України.

Джерело фото: Таміла Ташева / Facebook

Колишня Постійна Представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева стане народною депутаткою України від партії «Голос». Про це вона повідомили на своїй сторінці.

«Найближчим часом я перейду працювати до Верховної Ради України. Знаю, що багато хто з вас, колеги та друзі цікавились, чи я перейду працювати до парламенту. Не буду лукавити, рішення далось дуже непросто, але зрештою воно прийняте», - зазначила вона.

Водночас Таміла Ташева наголосила, що попереду багато роботи з майбутніми колегами з «Голосу».

«Перехід до парламенту не змінить мого ставлення до Президента, я завжди буду вважати себе частиною його команди і буду вдячна за роки роботи та те, що завдяки його особистій позиції ми змогли багато що зробити для Криму», - зауважила вона.

Нагадаємо, що Тамілу Ташеву звільнили з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим.

Раніше Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою від партії «Голос» після відмови Івана Примаченка від мандата.

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