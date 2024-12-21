На границе с Польшей заработал новый пункт пропуска

Пункт пропуска открыт для пассажирского и грузового транспорта

На украинско-польской границе Нижанковичи – Мальховичи с 20 декабря заработал автомобильный пункт пропуска. Он открыт для пассажирского и грузового транспорта. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующее соглашение между правительствами Украины и Польши было утверждено на заседании 17 декабря.

«Открытие нового пункта пропуска снизит нагрузку на уже существующие. Также это расширяет возможности украинского экспорта», – отметил Премьер.

В то же время пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

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