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На границе с Польшей заработал новый пункт пропуска

15:50, 21 декабря 2024
Пункт пропуска открыт для пассажирского и грузового транспорта
На границе с Польшей заработал новый пункт пропуска
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На украинско-польской границе Нижанковичи – Мальховичи с 20 декабря заработал автомобильный пункт пропуска. Он открыт для пассажирского и грузового транспорта. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующее соглашение между правительствами Украины и Польши было утверждено на заседании 17 декабря.

«Открытие нового пункта пропуска снизит нагрузку на уже существующие. Также это расширяет возможности украинского экспорта», – отметил Премьер.

В то же время пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

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Государственная пограничная служба граница

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