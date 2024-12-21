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На кордоні з Польщею запрацював новий пункт пропуску

15:50, 21 грудня 2024
Пункт пропуску відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.
На кордоні з Польщею запрацював новий пункт пропуску
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На українсько-польському кордоні Нижанковичі – Мальховичі з 20 грудня запрацював автомобільний пункт пропуску. Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, відповідну угоду між урядами України та Польщі затвердили на засіданні 17 грудня.

«Відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі. Також це розширює можливості українського експорту», - зазначив Прем'єр.

Водночас, як зазначається, пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

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Державна прикордонна служба кордон

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