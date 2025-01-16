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В Ровенской области будут судить экс-главу ОСМД, который присвоил более 120 тысяч гривен

07:36, 16 января 2025
Используя служебное положение, он незаконно перевел более 120 тысяч гривен со счета ОСМД на свой личный счет.
В Ровенской области будут судить экс-главу ОСМД, который присвоил более 120 тысяч гривен
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В Ровенской области направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из объединений совладельцев многоквартирных жилых домов Вараша, который присвоил более 120 тысяч гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в течение 2020-2021 годов действующий в то время председатель правления ОСМД, злоупотребляя своим служебным положением, без получения согласия правления безосновательно осуществил перевод средств на общую сумму более 120 тыс. грн со счета ОСМД на свой счет.

Часть незаконно полученных денег он использовал для покупок в магазинах, супермаркетах и ​​онлайн-платежах, в частности, для погашения онлайн-кредитов. Другую часть средств перевел в неконтролируемую наличность, сняв ее через банкоматы.

Мужчина свою вину признал полностью и уже возместил ОСМД нанесенный ущерб.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

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суд прокуратура ОСМД

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