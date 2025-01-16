На Рівненщині судитимуть ексголову ОСББ, який привласнив понад 120 тисяч гривень

Використовуючи службове становище, він незаконно перевів понад 120 тисяч гривень з рахунку ОСББ на свій особистий рахунок.

На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного з об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків Вараша, який привласнив понад 120 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що протягом 2020-2021 років діючий на той час голова правління ОСББ, зловживаючи своїм службовим становищем, без отримання згоди правління, безпідставно здійснив переказ коштів на загальну суму понад 120 тис. грн з рахунку ОСББ на власний рахунок.

Частину незаконно отриманих грошей він використав для покупок у магазинах, супермаркетах та онлайн-платежів, зокрема для погашення онлайн-кредитів. Іншу частину коштів перевів у неконтрольовану готівку, знявши її через банкомати.

Чоловік свою вину визнав повністю і вже відшкодував ОСББ завдані збитки.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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