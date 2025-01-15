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На Рівненщині вимагають повернути громадам укриття для 1600 людей, передані у приватну власність

23:30, 15 січня 2025
Прокуратура подала до суду сім позовів, аби усунути перешкоди у користуванні укриттями.
На Рівненщині вимагають повернути громадам укриття для 1600 людей, передані у приватну власність
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На Рівненщині триває робота з повернення протирадіаційних укриттів, які опинилися у приватній власності, повідомляє обласна прокуратура.

Як стало відомо, з початку року суди розпочали розгляд семи справ, пов’язаних із поверненням органам місцевого самоврядування протирадіаційних укриттів загальною площею понад 1300 кв.м., які здатні вмістити 1600 людей.

Йдеться, зокрема, про 4 такі об’єкти у Рівному та ще по одному в Корці, Володимирці та Березному.

Прокурори встановили, що усі ці укриття в різні роки були передані з державної у приватну власність. Втім, відповідно до законодавства України, протирадіаційні споруди не підлягають приватизації. Тому прокуратура і звернулась до судів із позовними заявами.

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