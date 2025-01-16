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На Миколаївщині начальнику штабу оголосили підозру через безпідставне нарахування 4,3 млн бойових виплат

07:00, 16 січня 2025
Посадовець допустив безпідставне нарахування бойових виплат військовим.
На Миколаївщині начальнику штабу оголосили підозру через безпідставне нарахування 4,3 млн бойових виплат
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів у Миколаївській області, який допустив безпідставне нараховування доплат військовим, які не брали участі у бойових діях. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

У Бюро зазначають, що у червні минулого  року посадовець доручив займатись нарахуванням виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. Останній, своєю чергою, оформив побратимам винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. Посадовець не перевірив дії підлеглого та погодив документи про нарахування грошей.

«Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 4,3 млн гривень», - заявили у ДБР.

Тепер начальнику штабу загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

У Бюро додали, що наразі вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

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ЗСУ ДБР

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