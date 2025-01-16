На Миколаївщині начальнику штабу оголосили підозру через безпідставне нарахування 4,3 млн бойових виплат

Посадовець допустив безпідставне нарахування бойових виплат військовим.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів у Миколаївській області, який допустив безпідставне нараховування доплат військовим, які не брали участі у бойових діях. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

У Бюро зазначають, що у червні минулого року посадовець доручив займатись нарахуванням виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. Останній, своєю чергою, оформив побратимам винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. Посадовець не перевірив дії підлеглого та погодив документи про нарахування грошей.

«Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 4,3 млн гривень», - заявили у ДБР.

Тепер начальнику штабу загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

У Бюро додали, що наразі вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.