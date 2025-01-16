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В Николаевской области начальнику штаба объявили подозрение из-за безосновательного начисления 4,3 млн боевых выплат

07:00, 16 января 2025
Чиновник допустил безосновательное начисление боевых выплат военным.
В Николаевской области начальнику штаба объявили подозрение из-за безосновательного начисления 4,3 млн боевых выплат
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику штаба одного из военных подразделений в Николаевской области, допустившему безосновательное начисление доплат военным, не участвовавшим в боевых действиях. Об этом сообщает официальный сайт ГБР.

В Бюро отмечают, что в июне прошлого года чиновник поручил заниматься начислением выплат подчиненному без достаточного профессионального опыта. Последний, в свою очередь, оформил собратьям вознаграждение, которое назначается только в случае непосредственного участия в боевых действиях. Чиновник не проверил действия подчиненного и согласовал документы о начислении денег.

«Общая сумма установленного ущерба государству составляет более 4,3 млн гривен», - заявили в ГБР.

Теперь начальнику штаба грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

В Бюро добавили, что в настоящее время предпринимаются действия по возмещению нанесенного государству ущерба.

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ВСУ ГБР

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