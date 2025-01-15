В Ровенской области требуют вернуть общинам укрытия для 1600 человек, переданные в частную собственность

Прокуратура подала в суд семь исков, чтобы устранить препятствия в пользовании укрытиями.

В Ровенской области продолжается работа по возвращению противорадиационных укрытий, оказавшихся в частной собственности, сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, с начала года суды приступили к рассмотрению семи дел, связанных с возвращением органам местного самоуправления противорадиационных укрытий общей площадью более 1300 кв.м., которые способны вместить 1600 человек.

Речь идет, в частности, о 4 таких объектах в Ровно и еще по одному в Корке, Владимирке и Березном.

Прокуроры установили, что все эти укрытия в разные годы были переданы из государственной в частную собственность. Впрочем, согласно законодательству Украины, противорадиационные сооружения не подлежат приватизации. Поэтому прокуратура и обратилась в суды с исковыми заявлениями.

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