Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников – СМИ

Соглашение планируют объявить в ближайшее время, пишут в медиа.

Источник фото: EPA/UPG

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Соглашение планируют объявить в ближайшее время.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на официальных лиц США и арабских государств.

Официальных заявлений на этот счет еще не было.

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил существование соглашения. По его словам, заложников освободят «в ближайшее время».

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