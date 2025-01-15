IQ-тестирование в апелляционные суды – итоги тестирования кандидатов по криминальной специализации

Кандидаты в апелляционные суды по криминальной специализации получили более лучший результат, чем кандидаты-«цивилисты».

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 15 января 2025 года подвела итоги тестирования на когнитивные способности, которое 10-15 января сдавали кандидаты на должности судей апелляционных судов по уголовной специализации.

Успешным IQ-тестированием стало для 72,5% кандидатов на должности судей апелляционных судов по криминальной специализации (по гражданской специализации – 66,7%).

Результаты следующие:

Допущено к IQ-тестированию – 703 кандидата

Явились на тестирование – 699 кандидатов

Сдали тестирование удачно – 507 человек, то есть 72,5%

Сдали тестирование неудачно – 192 кандидата, то есть 27,5%

По дням результаты следующие:

10 января – удачно сдали тестирование 65,85% кандидатов, а неудачно – 34,15%

13 января – удачно сдали тестирование 70,4% кандидатов, а неудачно – 29,6% конкурсантов

14 января - удачно сдали тестирование 72,3% кандидатов, а неудачно - 27,7% претендентов

15 января – удачно сдали тестирование 76,25% кандидатов, а неудачно – 23,75%

Утверждение результатов и обнародование персональных результатов кандидатов запланировано на 20 января.

Отметим, что 410 кандидатов на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации будут выполнять практическое задание (следующий этап конкурса) с 3 по 11 февраля.

Соответственно, 507 кандидатов на должности судей апелляционных судов по криминальной специализации будут выполнять практическое задание ориентировочно с 12 по 21 февраля.

Напомним, что в отличие от действовавших в прошлом году правил IQ-тестирования, на этот раз кандидатам необходимо было набрать минимум 100 баллов из 145 возможных (ранее, до изменения законодательства, необходимо было набрать 108,75 балла).

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 15 января 2025 года ВККС решила, что на 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС будет объявлен новый конкурс. Причина – ни один из 19 претендентов не смог набрать 75% баллов от максимально возможного количества баллов за этап практического задания.

Автор: Вячеслав Хрипун

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