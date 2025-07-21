Світовий банк профінансує тепло для прифронтових міст на $116 млн

Світовий банк виділив Україні $116 мільйонів на енергетичну стійкість.

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Світовий Банк виділить додаткові 116 мільйонів доларів США на відновлення систем теплопостачання та зміцнення енергетичної стійкості українських громад. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Міністерство розширює співпрацю зі Світовим Банком для відновлення теплопостачання в містах, де критична інфраструктура зазнала значних пошкоджень через російські терористичні атаки. Йдеться про Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Кривий Ріг, Кременчук і Славуту.

Фінансування у розмірі 116 мільйонів доларів надається у вигляді гранту в рамках другого етапу інвестиційного проекту «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів» за програмою URC 2025. Кошти спрямують на закупівлю газових когенераційних установок, спецтехніки, спеціалізованого обладнання та матеріалів для теплопостачального сектору.

«Ми дякуємо нашим партнерам зі Світового Банку за послідовну підтримку України. Важливо, що досягнуті домовленості передбачають ґрантову підтримку саме прифронтових регіонів. Це важливий крок у зміцненні енергетичної безпеки України, особливо в часі повномасштабної російської агресії», – зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій Марина Денисюк.

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