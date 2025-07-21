Кабмін ліквідував Мінстратегпром і передав його функції Міноборони

Уряд передав повноваження Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Міноборони та розширив його функції.

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Його повноваження, майно та обов’язки будуть передані Міністерству оборони України, яке стане правонаступником відомства.

З цією метою уряд створив ліквідаційну комісію для Мінстратегпрому. Водночас затверджено нову редакцію Положення про Міністерство оборони, яка суттєво розширює його повноваження.

Відтепер Міноборони відповідатиме не лише за національну безпеку у воєнній сфері, оборону та військове будівництво, а й за реалізацію державної промислової політики, зокрема у військово-промисловій сфері, авіабудуванні та космічній діяльності.

Окрім того, уряд перейменував Мінсоцполітики та приєднав до нього Міністерство нацєдності.

Також Кабміном було прийнято рішення про масштабну реорганізацію виконавчої влади у сфері економіки, аграрної політики та охорони довкілля. Відтепер Міністерство економіки України буде перейменоване на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Нагадаємо, що Перший віце-прем’єр-міністр – очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що планує запустити «аналог DOGE для кількох проєктів».

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