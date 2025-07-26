Міністерство оборони відтепер головний розробник актів щодо «Укроборонпрому»

Уряд передав Міноборони повноваження щодо управління АТ «Українська оборонна промисловість».

Фото: ukrinform

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до свого Регламенту, визначивши Міністерство оборони головним розробником проектів актів, пов’язаних із виконанням повноважень суб’єкта управління або загальних зборів акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду.

Зміни до Регламенту уточнюють, що у зв’язку з ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та реорганізацією державного концерну «Укроборонпром», функції з розробки проектів урядових актів, які стосуються управління або діяльності загальних зборів АТ «Українська оборонна промисловість», передано Міністерству оборони.

Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, передавши його функції Міністерству оборони.

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