Кабмін провів засідання — ухвалені рішення щодо енергетики та підтримки вчителів у 2025 році

Кабмін передав Міноборони повноваження з управління «Укроборонпромом», спростив будівництво об’єктів енергетичної інфраструктури під час війни та виділив понад 271 млн грн на доплати вчителям.

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Кабінет Міністрів України провів засідання під час якого розглянув низку питань. Представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, які рішення ухвалили:

- Внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України. Уточнено, у зв’язку з ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та припиненням шляхом реорганізації Державного концерну «Укроборонпром», що головним розробником проектів актів Кабінету Міністрів з питань, пов’язаних із здійсненням Кабінетом Міністрів повноважень суб’єкта управління або загальних зборів АТ «Українська оборонна промисловість» є Міноборони.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 13.12.2017 N 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та обʼєктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» і від 07.12.2023 N 1320 «Деякі питання будівництва та/або відновлення, та/або реконструкції, та/або розміщення, та/або капітального ремонту газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів, обʼєктів газосховищ та обʼєктів нафтогазовидобування, на період воєнного стану». Удосконалено нормативне регулювання в частині отримання права на виконання підготовчих та будівельних робіт для будівництва, реконструкції та капітального ремонту обʼєктів ліній електропередачі системи передачі, для забезпечення відновлення пошкоджених транзитних ліній електропередачі або оперативного будівництва нових ліній для забезпечення передачі електроенергії споживачам, та газотранспортної системи, що будуються з метою диверсифікації маршрутів транспортування природного газу шляхом збільшення потужності газотранспортної системи або забезпечення реверсної подачі газу, а також для відновлення обʼєктів газотранспортної системи, що пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ, без попереднього оформлення дозвільних документів, за умови їх обовʼязкового подальшого отримання. Дозволено оператору газотранспортної системи розпочинати будівництво технологічних перемичок, а також інших обʼєктів газотранспортної системи, що будуються з метою диверсифікації маршрутів транспортування природного газу шляхом збільшення потужності газотранспортної системи або забезпечення реверсної подачі газу; без попереднього оформлення дозвільної документації. Поширено дію постанови КМУ від 07.12.2023 N 1320 на будівництво ліній електропередачі системи передачі. Також доповнено постанову N 1320 новими нормами, що забезпечать можливість оперативного відновлення обʼєктів газотранспортної системи, що пошкоджені внаслідок збройної агресії держави-агресора та сприятимуть своєчасній реалізації міжнародних інфраструктурних проектів та підвищенню енергетичної безпеки України. Внесено зміни щодо оцінки впливу на довкілля до обʼєктів газотранспортної системи до постанови КМУ від 13.12.2017 N 1010.

- Здійснено розподіл в 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 271 млн. 202,4 тис. грн. Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, необхідні для врегулювання спрямовування коштів субвенції на виплату доплати педагогічним працівникам у період літніх канікул, коли працівники не знаходяться у відпустці і виконують педагогічну роботу.

- Внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України, до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, та до Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, щодо персонального складу комітету з призначення, зокрема, увівши до його складу Міністра економіки, довкілля та сільського господарства та Державного секретаря Кабінету Міністрів замість Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки і Першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів відповідно. Крім того, Порядок визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, доповнено нормою, згідно з якою у разі коли Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління особливо важливого для економіки підприємства, товариства, функції суб’єкта управління, передбачені пунктом 8 цього Порядку, виконує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або інший центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів.

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