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Ротації в уряді – звільнено десять заступників міністрів

08:30, 26 липня 2025
Рішенням Кабміну звільнено перших заступників та заступників у кількох міністерствах.
Ротації в уряді – звільнено десять заступників міністрів
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Під час чергового засідання Кабінет Міністрів України розглянув низку кадрових питань, які стосуються звільнення посадовців із посад перших заступників та заступників у кількох міністерствах. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, звільнено:

 - Дарію Марчак з посади першого заступника Міністра соціальної політики України;

- Сергія Боєва з посади першого заступника Міністра оборони України;

- Валерія Чуркіна з посади заступника Міністра оборони України;

- Катерину Черногоренко з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Володимира Заверуху з посади першого заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

- Ганну Гвоздяр з посади заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

- Людмилу Шемелинець з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України;

- Вікторію Киреєву з посади заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

- Олександра Семенця з посади заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

- Сергія Власенка з посади заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», міністр оборони Денис Шмигаль представив своїх нових заступників. Ними стали стали генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, Сергій Боєв, Анна Гвоздяр, полковник Володимир Заверуха, майор Юрій Мироненко та Оксана Ферчук.

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