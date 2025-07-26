Ротации в правительстве – уволены десять заместителей министров

Решением Кабмина уволены первые заместители и заместители в нескольких министерствах.

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Во время очередного заседания Кабинет Министров Украины рассмотрел ряд кадровых вопросов, касающихся увольнения должностных лиц с должностей первых заместителей и заместителей в нескольких министерствах. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, уволены:

- Дария Марчак с должности первого заместителя Министра социальной политики Украины;

- Сергея Боева с должности первого заместителя министра обороны Украины;

- Валерия Чуркина с должности заместителя министра обороны Украины;

- Екатерину Черногоренко с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Владимира Заверуху с должности первого заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

- Анну Гвоздяр с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

- Людмилу Шемелинец с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины;

- Викторию Кирееву с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

- Александра Семенца с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

- Сергея Власенко с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», министр обороны Денис Шмыгаль представил своих новых покровителей. Ими стали генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, Сергей Боев, Анна Гвоздяр, полковник Владимир Заверуха, майор Юрий Мироненко и Оксана Ферчук.

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