Андрей Ермак провел переговоры с временным поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис и послом Германии Мартином Йегером

Андрей Ермак проинформировал партнеров о продолжающейся работе над законодательными инициативами, направленными на повышение эффективности и независимости антикоррупционных институтов.

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел серию встреч и консультаций с представителями иностранных государств, обсудив ключевые вопросы безопасности, реформ, мирного процесса и развития двусторонних отношений, в частности в сфере военного сотрудничества.

В частности, состоялись переговоры с временным поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис и послом Федеративной Республики Германия Мартином Йегером. Кроме того, Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, заместителем дипломатического советника Председателя Совета министров Италии Пьетро Карини, советником Президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Бертраном Бюшвальтером, а также помощником по вопросам Украины советника по вопросам национальной безопасности Германии Еленой Зигманн.

Во время встреч Андрей Ермак проинформировал партнеров о результатах переговоров между украинской и российской делегациями, которые состоялись в Стамбуле. Одним из ключевых достижений стало предварительное согласование обмена не менее 1200 военнопленных с каждой стороны. Отдельно Украина предложила провести встречу на уровне лидеров между Украиной и Россией с участием президентов США и Турции до конца августа.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что Украина придерживается конструктивной позиции, направленной на достижение устойчивого и справедливого мира. Международные партнеры, со своей стороны, подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество и координировать усилия в рамках переговорного процесса с российской стороной.

Андрей Ермак также рассказал о прогрессе в работе над законодательными инициативами, направленными на усиление эффективности и независимости антикоррупционных институтов в Украине. Он отметил, что соответствующие законопроекты уже поданы на рассмотрение Верховной Рады.

Фото: Офис Президента Украины

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