Андрій Єрмак провів переговори з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та послом Німеччини Мартіном Єгером

Андрій Єрмак поінформував партнерів про роботу, що триває над законодавчими ініціативами, спрямованими на підвищення ефективності та незалежності антикорупційних інституцій.

Фото: Офіс Президента України

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів серію зустрічей і консультацій із представниками іноземних держав, обговоривши ключові питання безпеки, реформ, мирного процесу та розвитку двосторонніх відносин, зокрема у сфері військової співпраці.

Зокрема, відбулися переговори з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та Послом Федеративної Республіки Німеччина Мартіном Єгером. Крім того, Андрій Єрмак провів телефонні розмови з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, заступником дипломатичного радника Голови Ради міністрів Італії П’єтро Каріні, радником Президента Франції з питань континентальної Європи та Туреччини Бертраном Бюшвальтером, а також помічником з питань України радника з питань національної безпеки Німеччини Еленою Зігманн.

Під час зустрічей Андрій Єрмак поінформував партнерів про результати переговорів між українською та російською делегаціями, які відбулися в Стамбулі. Одним із ключових досягнень стало попереднє узгодження обміну щонайменше 1200 військовополонених з кожної сторони. Окремо Україна запропонувала провести зустріч на рівні лідерів між Україною та Росією за участю президентів США і Туреччини до кінця серпня.

Керівник Офісу Президента підкреслив, що Україна дотримується конструктивної позиції, спрямованої на досягнення сталого та справедливого миру. Міжнародні партнери, зі свого боку, підтвердили готовність продовжувати тісну співпрацю та координувати зусилля в рамках переговорного процесу з російською стороною.

Андрій Єрмак також розповів про прогрес у роботі над законодавчими ініціативами, спрямованими на посилення ефективності та незалежності антикорупційних інституцій в Україні. Він зазначив, що відповідні законопроекти вже подано на розгляд Верховної Ради.

Фото: Офіс Президента України

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