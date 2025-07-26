Кабмин провел заседание — приняты решения по энергетике и поддержке учителей в 2025 году

Кабмин передал Минобороны полномочия по управлению «Укроборонпромом», упростил строительство объектов энергетической инфраструктуры во время войны и выделил более 271 млн грн на доплаты учителям.

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Кабинет Министров Украины провел заседание, на котором рассмотрел ряд вопросов. Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, какие решения были приняты:

- Внесены изменения в Регламент Кабинета Министров Украины. Уточнено, что в связи с ликвидацией Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и прекращением путем реорганизации Государственного концерна «Укроборонпром», главным разработчиком проектов актов Кабинета Министров по вопросам, связанным с осуществлением Кабинетом Министров полномочий субъекта управления или общего собрания АО «Украинская оборонная промышленность» является Минобороны.

- Внесены изменения в постановления КМУ от 13.12.2017 N 1010 «Об утверждении критериев определения планируемой деятельности, не подлежащей оценке воздействия на окружающую среду, и критериев определения расширений и изменений деятельности и объектов, не подлежащих оценке воздействия на окружающую среду» и от 07.12.2023 N 1320 «Некоторые вопросы строительства и/или восстановления, и/или реконструкции, и/или размещения, и/или капитального ремонта газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных, блочно-модульных котельных, дизельных/бензиновых и газовых генераторов, объектов газохранилищ и объектов нефтегазодобычи, на период военного положения». Усовершенствовано нормативное регулирование в части получения права на выполнение подготовительных и строительных работ для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов линий электропередачи системы передачи, для обеспечения восстановления поврежденных транзитных линий электропередачи или оперативного строительства новых линий для обеспечения передачи электроэнергии потребителям, и газотранспортной системы, строящихся с целью диверсификации маршрутов транспортировки природного газа путем увеличения мощности газотранспортной системы или обеспечения реверсивной подачи газа, а также для восстановления объектов газотранспортной системы, поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ, без предварительного оформления разрешительных документов, при условии их обязательного последующего получения. Разрешено оператору газотранспортной системы начинать строительство технологических перемычек, а также других объектов газотранспортной системы, строящихся с целью диверсификации маршрутов транспортировки природного газа путем увеличения мощности газотранспортной системы или обеспечения реверсивной подачи газа; без предварительного оформления разрешительной документации. Распространено действие постановления КМУ от 07.12.2023 N 1320 на строительство линий электропередачи системы передачи. Также дополнено постановление N 1320 новыми нормами, которые обеспечат возможность оперативного восстановления объектов газотранспортной системы, поврежденных в результате вооруженной агрессии государства-агрессора, и будут способствовать своевременной реализации международных инфраструктурных проектов и повышению энергетической безопасности Украины. Внесены изменения относительно оценки воздействия на окружающую среду объектов газотранспортной системы в постановление КМУ от 13.12.2017 N 1010.

- Осуществлено распределение в 2025 году объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования в сумме 271 млн. 202,4 тыс. грн. Внесены изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, необходимые для урегулирования направления средств субвенции на выплату доплаты педагогическим работникам в период летних каникул, когда работники не находятся в отпуске и выполняют педагогическую работу.

- Внесены изменения в Регламент Кабинета Министров Украины, в Порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, в Порядок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета государственного унитарного предприятия и их назначения, а также проведения конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству, предлагаемых субъектом управления объектами государственной собственности к избранию на должность независимых членов наблюдательного совета, и к Порядку определения и утверждения кандидатур представителей государства, которые назначаются в наблюдательные советы государственных унитарных предприятий, и тех, которые участвуют в общем собрании и избираются в наблюдательные советы хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству, относительно персонального состава комитета по назначению, в частности, включив в его состав Министра экономики, экологии и сельского хозяйства и Государственного секретаря Кабинета Министров вместо Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики и Первого заместителя Государственного секретаря Кабинета Министров соответственно. Кроме того, Порядок определения и утверждения кандидатур представителей государства, назначаемых в наблюдательные советы государственных унитарных предприятий, и тех, которые участвуют в общем собрании и избираются в наблюдательные советы хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству, дополнен нормой, согласно которой в случае, если Кабинет Министров Украины является субъектом управления особо важным для экономики предприятием, обществом, функции субъекта управления, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, выполняет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику в соответствующей сфере, или другой центральный орган исполнительной власти, определенный Кабинетом Министров.

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