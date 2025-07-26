Кабмін спростив правила для відновлення ГТС і ЛЕП

Уряд спростив процедури для будівництва та відновлення об’єктів електро- та газотранспортної інфраструктури.

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до двох ключових постанов, спрямованих на спрощення процедур будівництва, реконструкції та відновлення об’єктів електро- та газотранспортної інфраструктури, а також удосконалення нормативного регулювання оцінки впливу на довкілля. Зміни стосуються постанови КМУ від 13 грудня 2017 року № 1010 та постанови від 7 грудня 2023 року № 1320. Нововведення мають на меті прискорити відновлення пошкоджених об’єктів, сприяти енергетичній безпеці України та забезпечити реалізацію міжнародних інфраструктурних проектів.

Спрощення процедур для електропередачі та газотранспортної системи

Зміни до постанови КМУ № 1320 розширюють її дію на будівництво ліній електропередачі системи передачі. Це рішення дозволяє оперативно відновлювати пошкоджені транзитні лінії електропередачі або будувати нові лінії для забезпечення безперебійного постачання електроенергії споживачам. Крім того, оновлення стосуються об’єктів газотранспортної системи, зокрема тих, що будуються з метою диверсифікації маршрутів транспортування природного газу шляхом збільшення потужності системи або забезпечення реверсної подачі газу.

Згідно з новими нормами, оператор газотранспортної системи отримав дозвіл розпочинати будівництво технологічних перемичок та інших об’єктів газотранспортної системи без попереднього оформлення дозвільної документації. Це стосується проектів, спрямованих на диверсифікацію маршрутів транспортування газу або підвищення потужності системи. Водночас обов’язковою умовою є подальше отримання всіх необхідних дозвільних документів після початку робіт.

Відновлення пошкоджених об’єктів

Особливу увагу в змінах приділено оперативному відновленню об’єктів газотранспортної системи, пошкоджених унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Нові норми, додані до постанови № 1320, дозволяють пришвидшити ремонт і реконструкцію таких об’єктів, що є критично важливим для забезпечення стабільності енергопостачання в умовах воєнного стану. Ці зміни також сприятимуть своєчасній реалізації міжнародних інфраструктурних проектів, спрямованих на зміцнення енергетичної безпеки України.

Оновлення критеріїв оцінки впливу на довкілля

Уряд також вніс зміни до постанови КМУ від 13 грудня 2017 року № 1010, яка регулює критерії визначення діяльності, що не підлягає оцінці впливу на довкілля, а також розширення і зміни діяльності та об’єктів. Зміни стосуються об’єктів газотранспортної системи, що дозволить оптимізувати процеси оцінки впливу на довкілля для таких проектів, зберігаючи баланс між екологічними вимогами та необхідністю оперативного відновлення інфраструктури.

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