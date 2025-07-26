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Туреччина працює над організацією саміту Зеленського і Путіна: Фідан підтвердив необхідність зустрічі

11:11, 26 липня 2025
Остаточна дата переговорів та порядок денний ще узгоджуються.
Туреччина працює над організацією саміту Зеленського і Путіна: Фідан підтвердив необхідність зустрічі
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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю телеканалу NTV заявив, що Україна та Росія визнають необхідність проведення зустрічі на найвищому рівні за участі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це він повідомив, коментуючи результати третього раунду переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі, в яких брав безпосередню участь.

Фідан уточнив, що сторони досягли принципової згоди щодо потреби у проведенні саміту, який планується організувати в Туреччині під патронатом президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Окрім Зеленського та Путіна, до зустрічі може бути залучений президент США Дональд Трамп. Водночас міністр наголосив, що конкретна дата, порядок денний і формат саміту ще не визначені через розбіжності між сторонами щодо умов, зокрема механізмів припинення вогню.

«Позитивним є те, що ми маємо згоду сторін на необхідність саміту за участі президентів Путіна, Зеленського та, можливо, Трампа. Проте є різні погляди на умови, такі як режим припинення вогню, які є передумовою для зустрічі. Наше завдання як посередників — узгодити ці технічні деталі», — пояснив Хакан Фідан.

Очільник турецької дипломатії підкреслив, що підготовка до саміту потребує «поступового та методичного процесу», щоб уникнути зриву домовленостей і забезпечити комфорт для всіх учасників. «Спочатку необхідно узгодити терміни та механізми припинення вогню, після чого ми зможемо фіналізувати формат зустрічі. Туреччина готова надати безпечний і нейтральний майданчик для переговорів», — додав він.

Фідан висловив сподівання, що попередні досягнення трьох раундів консультацій, зокрема домовленості про обмін полоненими та інші гуманітарні питання, створять необхідну атмосферу довіри для успішного проведення саміту. Туреччина, за його словами, продовжує виступати посередником, пропонуючи відкритий і конструктивний підхід до діалогу.

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США росія путін Україна Дональд Трамп Туреччина Володимир Зеленський переговори

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