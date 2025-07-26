Контракт 18–24: что получают новобранцы в ВСУ – полный список экипировки

12:05, 26 июля 2025
Военные по контракту получают комплект формы и снаряжения по норме №1.
Фото: mod.gov.ua
Черниговский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сообщил, что каждый гражданин, заключающий контракт по программе «Контракт 18–24», получает полный комплект вещевого обеспечения, необходимого для выполнения военной службы. Этот комплект соответствует Норме №1, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 29 апреля 2016 года №232, и обеспечивает готовность военнослужащих к работе в различных климатических условиях и обстоятельствах.
Что входит в стартовый комплект?
Как отмечает Министерство обороны Украины, в комплект вещевого обеспечения входят различные элементы, охватывающие все аспекты потребностей военнослужащего:
- Головные уборы:
- Кепка полевая (кепи боевое);
- Кепи (тип К);
- Панама летняя полевая;
- Шапка-феска (шапка-подшлемник);
- Шапка зимняя.
- Обмундирование:
- Костюм летний полевой;
- Брюки костюма летнего полевого;
- Костюм-утеплитель;
- Костюм ветро-влагозащитный демисезонный или пончо;
- Куртка демисезонная;
- Куртка ветро-влагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая);
- Брюки ветро-влагозащитные зимние (брюки утепленные полевые);
- Рубашка-поло;
- Рубашка боевая;
- Перчатки демисезонные;
- Перчатки зимние;
- Шарф-труба летний;
- Шарф-труба зимний.
- Белье:
- Фуфайка (с короткими рукавами);
- Трусы мужские (или трусы женские, топ женский);
- Белье нательное демисезонное;
- Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние);
- Носки летние (треккинговые);
- Носки зимние (треккинговые).
- Обувь:
- Полуботинки;
- Ботинки летние;
- Ботинки с высокими берцами зимние;
- Тапочки казарменные;
- Бахилы утепленные;
- Сапоги резиновые.
- Снаряжение:
- Перчатки тактические;
- Беруши специальные индивидуальные;
- Ремень брючный;
- Сумка транспортная индивидуальная;
- Сумка административная;
- Сумка-подсумок для предметов личной гигиены;
- Мешок спальный;
- Ковер спальный полевой изоляционный;
- Сиденье полевое изоляционное;
- Фляга индивидуальная полевая;
- Чехол для фляги индивидуальной полевой;
- Казанок индивидуальный полевой;
- Чехол для шлема боевого баллистического;
- Чехол для бронежилета модульного или облегченного.
- Средства индивидуальной защиты:
- Очки защитные баллистические;
- Шлем боевой баллистический;
- Бронежилет модульный или облегченный.
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