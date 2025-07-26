Контракт 18–24: что получают новобранцы в ВСУ – полный список экипировки

Военные по контракту получают комплект формы и снаряжения по норме №1.

Фото: mod.gov.ua

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Черниговский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сообщил, что каждый гражданин, заключающий контракт по программе «Контракт 18–24», получает полный комплект вещевого обеспечения, необходимого для выполнения военной службы. Этот комплект соответствует Норме №1, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 29 апреля 2016 года №232, и обеспечивает готовность военнослужащих к работе в различных климатических условиях и обстоятельствах.

Что входит в стартовый комплект?

Как отмечает Министерство обороны Украины, в комплект вещевого обеспечения входят различные элементы, охватывающие все аспекты потребностей военнослужащего:

Головные уборы:

Кепка полевая (кепи боевое);

Кепи (тип К);

Панама летняя полевая;

Шапка-феска (шапка-подшлемник);

Шапка зимняя.

Обмундирование:

Костюм летний полевой;

Брюки костюма летнего полевого;

Костюм-утеплитель;

Костюм ветро-влагозащитный демисезонный или пончо;

Куртка демисезонная;

Куртка ветро-влагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая);

Брюки ветро-влагозащитные зимние (брюки утепленные полевые);

Рубашка-поло;

Рубашка боевая;

Перчатки демисезонные;

Перчатки зимние;

Шарф-труба летний;

Шарф-труба зимний.

Белье:

Фуфайка (с короткими рукавами);

Трусы мужские (или трусы женские, топ женский);

Белье нательное демисезонное;

Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние);

Носки летние (треккинговые);

Носки зимние (треккинговые).

Обувь:

Полуботинки;

Ботинки летние;

Ботинки с высокими берцами зимние;

Тапочки казарменные;

Бахилы утепленные;

Сапоги резиновые.

Снаряжение:

Перчатки тактические;

Беруши специальные индивидуальные;

Ремень брючный;

Сумка транспортная индивидуальная;

Сумка административная;

Сумка-подсумок для предметов личной гигиены;

Мешок спальный;

Ковер спальный полевой изоляционный;

Сиденье полевое изоляционное;

Фляга индивидуальная полевая;

Чехол для фляги индивидуальной полевой;

Казанок индивидуальный полевой;

Чехол для шлема боевого баллистического;

Чехол для бронежилета модульного или облегченного.

Средства индивидуальной защиты:

Очки защитные баллистические;

Шлем боевой баллистический;

Бронежилет модульный или облегченный.

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