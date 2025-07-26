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Контракт 18–24: что получают новобранцы в ВСУ – полный список экипировки

12:05, 26 июля 2025
Военные по контракту получают комплект формы и снаряжения по норме №1.
Контракт 18–24: что получают новобранцы в ВСУ – полный список экипировки
Фото: mod.gov.ua
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Черниговский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сообщил, что каждый гражданин, заключающий контракт по программе «Контракт 18–24», получает полный комплект вещевого обеспечения, необходимого для выполнения военной службы. Этот комплект соответствует Норме №1, утвержденной приказом Министерства обороны Украины от 29 апреля 2016 года №232, и обеспечивает готовность военнослужащих к работе в различных климатических условиях и обстоятельствах.

Что входит в стартовый комплект?

Как отмечает Министерство обороны Украины, в комплект вещевого обеспечения входят различные элементы, охватывающие все аспекты потребностей военнослужащего:

  1. Головные уборы:
  • Кепка полевая (кепи боевое);
  • Кепи (тип К);
  • Панама летняя полевая;
  • Шапка-феска (шапка-подшлемник);
  • Шапка зимняя.
  1. Обмундирование:
  • Костюм летний полевой;
  • Брюки костюма летнего полевого;
  • Костюм-утеплитель;
  • Костюм ветро-влагозащитный демисезонный или пончо;
  • Куртка демисезонная;
  • Куртка ветро-влагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая);
  • Брюки ветро-влагозащитные зимние (брюки утепленные полевые);
  • Рубашка-поло;
  • Рубашка боевая;
  • Перчатки демисезонные;
  • Перчатки зимние;
  • Шарф-труба летний;
  • Шарф-труба зимний.
  1. Белье:
  • Фуфайка (с короткими рукавами);
  • Трусы мужские (или трусы женские, топ женский);
  • Белье нательное демисезонное;
  • Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние);
  • Носки летние (треккинговые);
  • Носки зимние (треккинговые).
  1. Обувь:
  • Полуботинки;
  • Ботинки летние;
  • Ботинки с высокими берцами зимние;
  • Тапочки казарменные;
  • Бахилы утепленные;
  • Сапоги резиновые.
  1. Снаряжение:
  • Перчатки тактические;
  • Беруши специальные индивидуальные;
  • Ремень брючный;
  • Сумка транспортная индивидуальная;
  • Сумка административная;
  • Сумка-подсумок для предметов личной гигиены;
  • Мешок спальный;
  • Ковер спальный полевой изоляционный;
  • Сиденье полевое изоляционное;
  • Фляга индивидуальная полевая;
  • Чехол для фляги индивидуальной полевой;
  • Казанок индивидуальный полевой;
  • Чехол для шлема боевого баллистического;
  • Чехол для бронежилета модульного или облегченного.
  1. Средства индивидуальной защиты:
  • Очки защитные баллистические;
  • Шлем боевой баллистический;
  • Бронежилет модульный или облегченный.

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