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3500 долларов за снятие с розыска – СБУ разоблачила чиновника Киевского ТЦК

11:47, 26 июля 2025
В Киеве задержали чиновника ТЦК за вымогательство взятки за снятие военнообязанного с розыска.
3500 долларов за снятие с розыска – СБУ разоблачила чиновника Киевского ТЦК
Фото: ОГП
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В столице Украины разоблачили начальника сборного пункта Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, который вымогал взятку в размере 3500 долларов США за незаконное снятие гражданина с розыска. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник Киевского ТЦК и СП предлагал гражданину «решить вопрос» о снятии его с розыска в Соломенском ТЦК и СП за денежное вознаграждение. Сумма взятки составила 3500 долларов США, которые подозреваемый получил от гражданина. Во время передачи неправомерной выгоды чиновника задержали правоохранители в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили задержанному о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды. Суд, по ходатайству прокуратуры, избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В настоящее время в рамках уголовного производства продолжается проверка других возможных случаев злоупотребления влиянием со стороны задержанного чиновника или его коллег. Следствие ставит целью установить, были ли подобные факты коррупционных деяний систематическими в деятельности Киевского ТЦК и СП.

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