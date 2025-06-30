У Резерв+ запустили бета-тестування оплати штрафів, – Катерина Черногоренко

Почався бета-тест сплати штрафів онлайн у застосунку Резерв+.

Фото: mukachevo.net

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У застосунку Резерв+ запустили бета-тестування оплати штрафів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Чорногоренко.

«Всі, хто встигає зробити це вчасно — оплачує тільки половину штрафу. 8500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК.

Це стосується тих, хто не уточнив свої дані до 16.07.2024. Бо така і має бути цифрова сервісна держава», - заявила вона.

Також Катерина Чорногоренко додала, щоб долучитись до тестування, треба заповнити форму.

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